Президенты Туркменистана и России провели телефонные переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы глава РФ выразил сожаление по поводу того, что из-за напряженного графика совершаемой им поездки по Центральной Азии он не смог посетить Туркменистан. В этой связи президент Владимир Путин заверил своего туркменского коллегу, что обязательно воспользуется его приглашением и посетит Туркменистан.

В ходе обсуждения туркмено-российского сотрудничества собеседники отметили важную роль совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, 10-е заседание которой прошло в текущем месяце в Москве. По итогам заседания был подписан ряд документов, призванных способствовать диверсификации двустороннего взаимодействия.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной проблематики, подтвердив намерение двух государств и впредь следовать курсом конструктивного партнерства в рамках международных организаций в целях обеспечения всеобщего мира и безопасности.

Туркменский лидер пригласил своего российского коллегу посетить Туркменистан с визитом. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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