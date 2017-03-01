Президент Туркменистана примет участие в саммите ОЭС в Пакистане

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом Пакистан для участия в очередном, XIII саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде.

На состоявшемся 24 февраля совещании правительства глава государства подчеркнул, что развитие конструктивного партнерства с региональными и международными организациями, в том числе ОЭС, выступает одним из приоритетных направлений утвержденной недавно концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы.

Как ожидается, на полях очередного саммита ОЭС туркменский лидер проведет также ряд двусторонних встреч с главами государств-членов организации.

Туркменистан является членом ОЭС с 1992 года.

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