Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения в правительстве Туркменистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.

Указами главы государства Батыр Базаров назначен министром экономики и развития, Мухамметгулы Мухаммедов – министром финансов,

Сейитмаммет Акмаммедов – министром труда и социальной защиты населения, председателем правления пенсионного фонда Туркменистана, Байрамгелди Овезов – министром связи, Максат Айдогдыев – министром автомобильного транспорта, Дерьягулы Бяшимов – министром железнодорожного транспорта и Довран Оразмырадов – министром торговли и внешнеэкономических связей.

Также президент Туркменистана назначил Мердана Аннадурдыева председателем Центрального банка, Сапарберди Гундогдыева – председателем Главной государственной налоговой службы, Керима Дурдымырадова – председателем Главной государственной службы «Türkmenstandartlary», Айну Ораеву – председателем Государственного комитета по статистике, Доврана Сабурова – начальником Государственной национальной службы «Türkmenhowaýollary» («Туркменске авиалинии»), Аманмырата Гурдова – председателем Государственной службы морского и речного транспорта, Нурмаммета Гарлыева – председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Амандурды Ишанова – председателем Государственной товарно-сырьевой биржи, Мергена Аннабаева – председателем Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Максата Аннанепесова – председателем Государственного объединения пищевой промышленности и Язгелди Аннаева – генеральным директором Государственного объединения «Туркмен атлары» («Туркменские кони»).

Глава государства также произвел назначения в банковском секторе страны. Так, Мейлисгелди Хаджыев назначен председателем правления государственного коммерческого банка «Türkmenistan», а Мырат Арабов – председателем правления государственного коммерческого банка «Halkbank» («Народный банк»).

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