|27.02.17 09:24
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Президент Туркменистана произвел очередные кадровые назначения
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках формирования нового правительства произвел очередные кадровые назначения.
Согласно указам главы государства, Акмырат Худайбердиев назначен председателем Туркменской государственной издательской службы, Бекдурды Амансарыев – председателем Государственного информационного агентства, а Сердар Чолуков – председателем Государственного комитета Туркменистана по туризму.
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