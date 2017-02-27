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27.02.17 09:24

Президент Туркменистана произвел очередные кадровые назначения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках формирования нового правительства произвел очередные кадровые назначения.

Согласно указам главы государства, Акмырат Худайбердиев назначен председателем Туркменской государственной издательской службы, Бекдурды Амансарыев – председателем Государственного информационного агентства, а Сердар Чолуков – председателем Государственного комитета Туркменистана по туризму.

 

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