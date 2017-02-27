На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 95 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 95 сделок на 60 миллионов 772 тысячи долларов США.

Предприниматели из Таджикистана закупили авиационный керосин и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз» стал предметом сделок бизнесменов из Великобритании, ОАЭ, Афганистана и Эстонии.

Также коммерсанты из России, Китая, ОАЭ, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Турции, Грузии и Афганистана приобрели гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, продовольственную пшеницу, хлопковый линт и хлопковые отходы, хлопчатобумажную ткань и пряжу, а также хлопок-волокно.

За манатные средства предприниматели из России, ОАЭ, Нидерландов, Турции и Пакистана купили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 3 миллионов 426 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на 3 миллиона 465 тысяч манатов.

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