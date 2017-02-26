В Анкаре состоялись туркмено-турецкие политические консультации

В Анкаре состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе консультаций были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, международной и региональной проблематики. Стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, а также совместное противодействие современным вызовам и угрозам.

Отметив высокий уровень политико-дипломатического партнерства, стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в этом направлении, отметив важную роль и большое значение визитов на высшем уровне.

В рамках визита делегация Туркменистана была принята министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

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