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26.02.17 09:45

В Анкаре состоялись туркмено-турецкие политические консультации

В Анкаре состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе консультаций были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, международной и региональной проблематики. Стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, а также совместное противодействие современным вызовам и угрозам.

Отметив высокий уровень политико-дипломатического партнерства, стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в этом направлении, отметив важную роль и большое значение визитов на высшем уровне.

В рамках визита делегация Туркменистана была принята министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

 

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