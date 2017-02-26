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26.02.17 08:37

Президент Туркменистана назначил глав ряда министерств и ведомств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в связи с формированием нового состава правительства рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения.

Указами главы государства Пурли Агамырадов назначен министром образования, Нурмухаммет Аннанепесов - министром здравоохранения и медицинской промышленности, Гульшат Оразмухаммедова - министром культуры и Тойлы Комеков - председателем Государственного комитета Туркменистана по спорту.

Также президент назначил председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Чары Гылыджова. 

 

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