Президент Туркменистана назначил глав ряда министерств и ведомств Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в связи с формированием нового состава правительства рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения. Указами главы государства Пурли Агамырадов назначен министром образования, Нурмухаммет Аннанепесов - министром здравоохранения и медицинской промышленности, Гульшат Оразмухаммедова - министром культуры и Тойлы Комеков - председателем Государственного комитета Туркменистана по спорту. Также президент назначил председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Чары Гылыджова. © TURKMENISTAN.RU, 2017