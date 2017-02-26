|26.02.17 08:37
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Президент Туркменистана назначил глав ряда министерств и ведомств
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в связи с формированием нового состава правительства рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения.
Указами главы государства Пурли Агамырадов назначен министром образования, Нурмухаммет Аннанепесов - министром здравоохранения и медицинской промышленности, Гульшат Оразмухаммедова - министром культуры и Тойлы Комеков - председателем Государственного комитета Туркменистана по спорту.
Также президент назначил председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Чары Гылыджова.
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