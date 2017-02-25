Женщины Туркменистана к 8 Марта получат денежные подарки от главы государства

Женщины Туркменистана к Международному женскому дню 8 Марта получат денежные подарки от президента Гурбангулы Бердымухамедова. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение на правительственном совещании подписал глава государства.

Документ предписывает по случаю Международного женского дня в период с 1 по 5 марта 2017 года, в торжественной обстановке, вручить от имени президента Туркменистана денежные подарки в размере 40 манатов женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности.

Также денежные подарки будут вручены женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

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