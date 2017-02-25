Президент Туркменистана утвердил состав Кабинета министров страны На состоявшемся в Ашхабаде правительственном совещании президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял постановление об утверждении нового состава Кабинета министров, включающего 10 заместителей председателя Кабинета министров, 21 министра и 27 председателей государственных концернов и комитетов. Указами главы государства заместителями председателя Кабинета министров Туркменистана назначены Сапардурды Тойлыева (наука, образование, здравоохранение, спорт, молодежные и общественные вопросы), Аннагелди Гараджаев (культура и СМИ), Бяшиммырат Ходжамаммедов (экономика и финансы), Ягшигелди Какаев (топливно-энергетический комплекс), Реджеп Базаров (агропром), Дадебай Амангелдиев (строительство, энергетика и коммунальное хозяйство), Батыр Эрешов (промышленость), Батыр Атдаев (торговля), Байрам Аннамередов (транспорт и связь). Гурбангулы Бердымухамедов также назначил Рашида Мередова заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана. Глава государства освободил от должности вице-премьера по вопросам культуры Гульшат Маммедову в связи с переходом на другую работу. Обращаясь к назначенным вице-премьерам, президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что в соответствии с законодательством, предписывающим в месячный срок сформировать новый состав правительства, заместители председателя Кабинета министров должны предложить кандидатуры на должности руководителей курируемых отраслей. © TURKMENISTAN.RU, 2017