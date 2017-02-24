Президент Туркменистана назначил руководителей военных и правоохранительных ведомств Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил руководителей военных и правоохранительных ведомств страны. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана. Так, генерал-полковник Яйлым Бердиев назначен министром обороны Туркменистана, генерал-майор Бегенч Гундогдыев – начальником Государственной пограничной службы, командующим пограничными войсками, генерал-майор полиции Исгендер Муликов – министром внутренних дел, государственный советник юстиции третьего класса Аманмырат Халлыев – генеральным прокурором, полковник Доврангелди Байрамов – министром национальной безопасности, полковник Мамметхан Чакыев – председателем Государственной таможенной службы, полковник Мейлис Нобатов – председателем Государственной миграционной службы, младший советник юстиции Бегмурат Мухамедов – министром юстиции Туркменистана. Президент Туркменистана также назначил министра обороны генерал-полковника Яйлыма Бердиева секретарем Государственного совета безопасности. © TURKMENISTAN.RU, 2017