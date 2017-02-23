Делегация Туркменистана приняла участие в работе заседания Олимпийского совета Азии

Делегация Туркменистана приняла участие в работе 69-ой сессии Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, состоявшейся в японском городе Саппоро.

В работе заседания участвовали вице-президенты Азиатских игр и представители национальных олимпийских комитетов стран Азии. Заседание проводилось под председательством президента Олимпийского совета Азии шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха.

Делегация Туркменистана подробно проинформировала участников заседания о проведении подготовительных мероприятий к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в сентябре 2017 года в Ашхабаде.

В ходе визита делегация Туркменистана провела встречу с президентом Олимпийского совета Азии шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом, а также приняла участие в церемонии открытия VIII зимних Азиатских игр в Саппоро.

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