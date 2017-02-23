В Москве состоялась заседание туркмено-российской межправительственной комиссии

В Москве состоялось десятое заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе заседания стороны отметили поступательный и конструктивный характер сотрудничества стран, основанный на принципах стратегического партнерства, взаимопонимания и доверия.

По мнению сторон, в последнее время дан качественный импульс партнерскому диалогу Туркменистана и России по таким стратегическим направлениям, как промышленность, энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Отдельное внимание в ходе заседания было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству двух стран.

В ходе заседания был дан подробный анализ ходу и состоянию двусторонних торгово-экономических связей, отмечено наличие большого потенциала и перспектив сотрудничества. Стороны подтвердили эффективность прямого партнерского взаимодействия Туркменистана с регионами Российской Федерации, в частности, в производственной кооперации, сотрудничестве бизнес-структур.

По результатам переговоров была подписана программа экономического сотрудничества между правительствами Туркменистана и Российской Федерации на 2017-2019 годы.

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