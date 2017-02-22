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22.02.17 10:24

В Ашхабаде прошли туркмено-палестинские переговоры

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Палестины во главе с заместителем министра иностранных дел Мазеном Шамия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Государства Палестина Махмуда Аббаса в Туркменистан в ноябре прошлого года.

В завершение встречи участники переговоров подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации двустороннего сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.

 

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