В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный 25-летию установления туркмено-афганских дипотношений

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Афганистаном. С афганской стороны в брифинге приняла участие делегация во главе с заместителем министра иностранных дел ИРА Насиром Ахмадом Андиша.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между туркменским и афганским народами за эти годы вышли на новый уровень развития, о чем свидетельствует активный политический диалог на высшем уровне. За последние 10 лет состоялись 13 государственных, официальных и рабочих визитов глав государств, проведены переговоры, по результатам которых достигнуты важные двусторонние договоренности.

Участники брифинга отметили, что Туркменистан, выступая с позиций мирного урегулирования ситуации в соседнем государстве, предпринимает конкретные шаги, направленные на восстановление афганской экономики и социальной инфраструктуры. В качестве примера были приведены строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и прокладка международной железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

По мнению участников встречи, эти проекты будут способствовать развитию регионального сотрудничества, а также укреплению мира и стабильности в Азии.

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