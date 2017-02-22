В Туркменистане открылась выставка экспортных товаров Турции

В Ашхабаде открылась традиционная выставка экспортных товаров Турецкой Республики. В смотре приняло участие 60 компаний и фирм из Турции, работающих в сфере экспорта товаров.

Экспозиция выставки представляет широкий спектр продукции, включая пакеты предложений в сфере тяжелого машиностроения, оборудование и комплектующие для промышленных отраслей и агропрома, стройматериалы, бытовую технику и электронику, моющие средства, разнообразную косметическую продукцию, хозяйственные товары, а также кондитерские изделия.

Турецкая Республика является одним из крупных торгово-экономических партнеров Туркменистана. Турецкий бизнес активно работает в строительной индустрии, энергетике, химической и текстильной отраслях, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

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