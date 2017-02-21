Состоялась презентация новой книги президента Туркменистана В Ашхабаде, в Центральном доме офицеров Министерства обороны Туркменистана, состоялась презентация нового произведения президента Гурбангулы Бердымухамедова «Mertler Watany beýgeldýär» («Храбрые возвеличивают Родину»). В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники военных и правоохранительных органов, преподаватели и курсанты военных вузов, деятели культуры, представители общественности и СМИ. Очередная книга главы государства является военно-историческим исследованием деятельности Вооруженных сил Туркменистана. Издание включает 13 глав и перечень исторических документов, проиллюстрированый фотоматериалами о реализации реформ в организации военного дела, укреплении мощи Вооруженных сил Туркменистана, заботе государства о военнослужащих. В ходе презентации было подчеркнуто, что туркменские вооруженные силы, в соответствии с миролюбивыми традициями туркменского народа, являются мощной армией оборонительного характера. © TURKMENISTAN.RU, 2017