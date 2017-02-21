|21.02.17 08:15
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В Ашхабаде лицам без гражданства вручили паспорта Туркменистана
В Государственной миграционной службе состоялась церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана. Это событие продемонстрировало приверженность Туркменистана нормам международного права и стало очередным примером эффективного решения вопросов миграционной политики.
Перед вручением паспортов в МИД Туркменистана состоялась международная встреча, посвященная опыту Туркменистана в сокращении количества лиц без гражданства. Представители международных организаций выразили уверенность в том, что опыт Туркменистана найдет применение и в других государствах мира, где остро стоят проблемы миграции.
Туркменистан с 2013 года является постоянным членом Международной организации по миграции.
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