В Ашхабаде лицам без гражданства вручили паспорта Туркменистана

В Государственной миграционной службе состоялась церемония вручения паспортов лицам, принятым в гражданство Туркменистана. Это событие продемонстрировало приверженность Туркменистана нормам международного права и стало очередным примером эффективного решения вопросов миграционной политики.

Перед вручением паспортов в МИД Туркменистана состоялась международная встреча, посвященная опыту Туркменистана в сокращении количества лиц без гражданства. Представители международных организаций выразили уверенность в том, что опыт Туркменистана найдет применение и в других государствах мира, где остро стоят проблемы миграции.

Туркменистан с 2013 года является постоянным членом Международной организации по миграции.

© TURKMENISTAN.RU, 2017