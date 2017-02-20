В Туркменистане отмечен День государственного флага

В Туркменистане торжественно отмечен День государственного флага. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, основные праздничные мероприятия прошли в Ашхабаде, где состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.

Центром торжеств стала празднично украшенная площадь, расположенная в южной части столицы, где установлен 133-метровый флагшток, один из самых высоких в мире, на котором развевается главный флаг Туркменистана. Здесь состоялась церемония возложения цветов в честь Дня государственного флага.

В церемонии приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, мэрии Ашхабада, главы аккредитованных в Ашхабаде иностранных дипломатических представительств, послы Туркменистана в зарубежных странах, старейшины, представители общественных организаций и СМИ.

Праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага прошли во всех регионах Туркменистана.

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