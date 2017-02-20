На торгах туркменской биржи за неделю заключено 28 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 30 миллионов 246 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из ОАЭ закупили авиационный керосин и мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сера техническая (ГК «Туркменгаз») стала предметом сделок для представителей деловых кругов Киргизии. Также коммерсанты из России, Турции, Ирана, Афганистана, Грузии и Украины приобрели гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, продовольственную пшеницу, пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно.

За манатные средства зарубежные предприниматели приобрели шерсть каракульскую и сараджинскую на общую сумму более 1 миллиона 793 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили грузоподъемную технику и продовольственную пшеницу на общую сумму более 346 тысяч манатов.

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