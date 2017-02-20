Туркменская экспозиция на празднике встречи весны в Бухаресте

Ежегодная традиционная выставка-ярмарка под девизом «Встречаем весну вместе» прошла в Бухаресте под эгидой Министерства культуры и национальной идентичности Румынии.

В подготовке национальных экспозиций приняли участие все дипломатические представительства стран СНГ. Почетными гостями выставки-ярмарки в день ее открытия стали представители правительственных и общественных организаций Румынии, дипломатического корпуса, аккредитованного в столице страны, представители СМИ, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Бухареста.

Туркменская экспозиция на площадке выставки-ярмарки в Русском культурном центре привлекла внимание посетителей яркостью образного повествования о красоте родной земли.

Красочные фотографии рассказали о традициях проведения весеннего праздника Новруза. Изделия народных ремесел – от искусных ковров до национальной одежды и музыкальных инструментов – поведали о глубоких культурных традициях народа, бережно сохраняемых и в наше время.

С современной экономической и политической жизнью стран посетителей выставки познакомили ярко иллюстрированные издания, среди которых видное место занимали труды президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Отдельный стенд рассказал о ходе подготовке к проведению в нынешнем году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Гости могли еще больше проникнуться национальными традициями, совершив и маленькую гастрономическую экскурсию к туркменскому дастархану, чтобы продегустировать блюда аутентичной туркменской кухни.

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