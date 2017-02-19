Утверждена концепция внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил концепцию внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление глава государства подписал на расширенном заседании правительства, в работе которого приняли участие главы туркменских дипмиссий за рубежом.

Согласно документу, МИД Туркменистана предписано обеспечить реализацию данной концепции, а министерствам, отраслевым ведомствам и другим государственным учреждениям при разработке национальных стратегий и программ, составлении перспективных и текущих планов, а также решений по вопросам международного сотрудничества, руководствоваться ее положениями.

Концепция, рассчитанная на семилетний период, нацелена на дальнейшее укрепление роли и повышение авторитета Туркменистана на мировой арене, вывод на качественно новый уровень взаимодействия с другими государствами и международными организациями.

В основу концепции положены программные выступления президента Туркменистана по внешнеполитическим вопросам, международно-правовые документы, заключенные с зарубежными государствами, международными организациями, а также документы, относящиеся к международному праву.

© TURKMENISTAN.RU, 2017