В Ашхабаде обсудили значение нейтралитета Туркменистана в решении актуальных проблем современности

Международная конференция «Внешняя политика нейтрального Туркменистана: сотрудничество во имя мира и прогресса», приуроченная ко Дню дипломатических работников и Дню Государственного флага Туркменистана, состоялась в Институте международных отношений в Ашхабаде.

В работе форума приняли участие туркменские дипломаты, представители Меджлиса (парламента), Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана, Института государства и права при президенте Туркменистана, руководители аккредитованных в Ашхабаде представительств иностранных государств и международных организаций, а также преподаватели и студенты ряда столичных вузов.

На конференции было отмечено значение утвержденной недавно «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы» в деле развития международного сотрудничества.

Выступившие подчеркнули, что свидетельством признания роли нейтралитета в поддержании стабильности на планете стало единогласное принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Отмечая накопленный Туркменистаном опыт в сфере современных международных отношений, руководители аккредитованных в Ашхабаде дипмиссий иностранных государств и авторитетных организаций выразили уверенность, что он послужит эффективному использованию статуса нейтралитета в целях укрепления мира и стабильности.

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