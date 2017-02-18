Президенты Туркменистана и Турции обсудили перспективы двустороннего партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы развития двустороннего партнерства.

Руководитель Турции поздравил своего туркменского коллегу с переизбранием на пост президента Туркменистана на новый срок, пожелав ему успехов в его государственной деятельности.

В ходе беседы главы Туркменистана и Турции обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества на его ключевых направлениях. Отметив, что Туркменистан и Турецкая Республика также эффективно взаимодействуют на мировой арене, главы двух государств обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Была подтверждена обоюдная готовность и впредь принимать активное участие в усилиях международного сообщества, нацеленных на обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Туркменистан с визитом.

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