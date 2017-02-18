В столице Туркменистана состоялось совещание дипломатов

В Ашхабаде состоялось совещание с участием глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также туркменских дипломатов, работающих за рубежом.

В ходе встречи были обсуждены задачи, поставленные в инаугурационной речи президент Гурбангулы Бердымухамедова перед министерствами и ведомствами страны, в том числе и МИД Туркменистана.

Дипломаты обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также основные принципы политики Туркменистана как нейтрального государства. Участники совещания отметили, что Туркменистан неизменно выступает за решение всех международных спорных вопросов политико-дипломатическими средствами.

Также было подчеркнуто важное значение учреждения Генеральной ассамблеей ООН Международного дня нейтралитета 12 декабря.

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