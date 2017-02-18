В столице Туркменистана обсуждены вопросы сотрудничества на Каспии

В МИД Туркменистана открылось второе заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) Каспийского моря. В заседании принимают участие делегации из РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Участники нынешнего заседания высказались за принятие комплекса совместных мер, нацеленных на сохранение и приумножение природных богатств Каспия. В числе актуальных задач также было названо осуществление систематического мониторинга за состоянием биологических ресурсов и морской среды водоема.

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