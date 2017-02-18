В МИД Туркменистана обсуждены вопросы туркмено-белорусского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, включая выполнение положений программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны отметили конструктивный характер политико-дипломатического партнерства на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, а также высокий уровень взаимодействия в сферах культуры, образования и спорта.

Участники встречи также обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-экономических отношений и отметили наметившуюся в последнее время тенденцию к росту двустороннего товарооборота.

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