Вновь избранный президент Туркменистана официально вступил в должность

В Ашхабаде прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В столичном дворце «Рухыет» (Духовность) председатель Меджлиса (парламента) и заместители председателя Кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы администраций областей и города Ашхабада, депутаты национального парламента, представители политических партий и общественных объединений, Совета старейшин, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Среди собравшихся – члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, кандидаты на должность главы государства, представители международных организаций, прибывших в Туркменистан в качестве наблюдателей и осуществлявших мониторинг хода выборов. В зале также члены официальных зарубежных делегаций, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, послы Туркменистана за рубежом, представители национальных и зарубежных средств массовой информации, широкой общественности, а также другие приглашенные гости.

Воины почетного караула под звуки марша внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран. Бурными аплодисментами встретил зал избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Для оглашения результатов президентских выборов слово предоставляется председателю Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане. Руководитель Центризбиркома отметил, что избирательная кампания прошла в рамках закона и в соответствии с общепризнанными правовыми нормами, на принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и свободного волеизъявления граждан, альтернативности, открытости и гласности. Об этом также заявили прибывшие в Туркменистан международные наблюдатели, представляющие авторитетные организации и структуры, и независимые наблюдатели, которые особо отметили активность электората.

В целом участие в голосовании приняло 3 миллиона 163 тысячи 692 избирателя, что составило 97,28 процента от их общего числа. По итогам всенародных выборов за президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,69 процента избирателей. На основании постановления, принятого на состоявшемся 14 февраля 2017 года заключительном заседании ЦИК и в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана кандидат Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, набравший на выборах абсолютное большинство голосов, признан избранным президентом Туркменистана.

На торжественной церемонии инаугурации президент Гурбангулы Бердымухамедов принес присягу на верность Родине и народу. Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнес слова президентской присяги.

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отдал дань уважения Государственному флагу Туркменистана. Затем прозвучал государственный гимн Туркменистана, подхваченный всеми участниками торжественной церемонии.

Торжественно объявлено, что избранный глава государства вступил в должность.

© TURKMENISTAN.RU, 2017