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17.02.17 09:28

Глава Организации исламского сотрудничества поздравил президента Туркменистана с переизбранием

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) доктор Юсуф Аль-Осаймин поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с победой на президентских выборах, состоявшихся 12 февраля этого года. Об этом сообщается на официальном сайте ОИС.

Доктор Аль-Осаймин высоко оценил политическую активность народа Туркменистана, его интерес к реализации своего права на развитие демократических институтов страны, подтвержденный внушительной явкой электората в день выборов. Генеральный секретарь ОИС подчеркнул, что убедительная победа Гурбангулы Бердымухамедова отражает доверие народа Туркменистана, избравшего его своим руководителем.

В сообщении также отмечается, что группа наблюдателей от ОИС по приглашению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане провела полный мониторинг всего избирательного процесса.

Миссия наблюдателей ОИС с удовлетворением отметила высокий уровень организации процесса голосования, его открытость и прозрачность.

 

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