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17.02.17 08:36

Делегация Туркменистана примет участие в заседании исполкома Олимпийского совета Азии

Делегация Туркменистана с 17 по 28 февраля посетит город Саппоро (Япония), где примет участие в 69-м заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.

В рамках командировки представители Туркменистана будут присутствовать на церемонии открытия VIII зимних Азиатских игр и ознакомятся с их организацией.

 

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