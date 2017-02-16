В Туркменистане проводится акция помилования в честь Дня государственного флага

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании в честь Дня государственного флага. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.

В соответствии указом главы государства, от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности будут освобождены 828 граждан страны.

Глава Туркменистана поручил руководителям местных органов власти оказать содействие в трудоустройстве помилованных граждан.

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