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16.02.17 10:34

В Туркменистане проводится акция помилования в честь Дня государственного флага

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании в честь Дня государственного флага. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.

В соответствии указом главы государства, от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности будут освобождены 828 граждан страны.

Глава Туркменистана поручил руководителям местных органов власти оказать содействие в трудоустройстве помилованных граждан.

 

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