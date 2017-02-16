Президент Туркменистана и премьер-министр Пакистана провели телефонные переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф провели телефонные переговоры. Руководитель правительства Пакистана поздравил главу Туркменистана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Премьер-министр также передал Бердымухамедову слова приветствия и поздравления от президента Пакистана Мамнуна Хусейна.

В ходе телефонного разговора собеседники отметили наличие значительного потенциала двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики, и, прежде всего в топливно-энергетическом секторе и сферах транспорта и связи. В этой связи стороны подчеркнули важность строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, имеющего большое значение как в региональном, так и в глобальном масштабах.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил премьер-министра Мухаммада Наваза Шарифа посетить Туркменистан.

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