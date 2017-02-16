|16.02.17 08:27
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Президенты Туркменистана и Армении обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Армении Серж Саргсян обсудили вопросы развития двустороннего партнерства. Глава Армении поздравил своего туркменского коллегу с победой на президентских выборах, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов, а народу Туркменистана – мира и процветания.
Собеседники обсудили приоритетные вопросы развития партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора туркменский лидер пригласил главу Республики Армения посетить Туркменистан с визитом.
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