Президенты Туркменистана и Армении обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Армении Серж Саргсян обсудили вопросы развития двустороннего партнерства. Глава Армении поздравил своего туркменского коллегу с победой на президентских выборах, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов, а народу Туркменистана – мира и процветания.

Собеседники обсудили приоритетные вопросы развития партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора туркменский лидер пригласил главу Республики Армения посетить Туркменистан с визитом.

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