Главы Туркменистана и России обсудили приоритетные вопросы сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя государствами.

Глава РФ поздравил своего туркменского коллегу с переизбранием на высший государственный пост и пожелал ему здоровья и успехов в работе. Как отметил российский лидер, убедительная победа на президентских выборах стала свидетельством всенародной поддержки президента Гурбангулы Бердымухамедова и проводимого им политического курса.

Поблагодарив за поздравления, глава Туркменистана с отметил высокий уровень и конструктивный характер межгосударственного туркмено-российского диалога, который динамично развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В продолжение телефонного разговора президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили потенциал для активизации партнерства в торгово-экономической сфере и ряде других областей. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Президент Владимир Путин в ходе разговора отметил успех туркменской дипломатии, свидетельством чего стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего российского коллегу посетить Туркменистан.

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