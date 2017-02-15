Президенты Туркменистана и Казахстана провели телефонные переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры. Казахский лидер поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на состоявшихся 12 февраля выборах президента Туркменистана, продемонстрировавших всенародную поддержку проводимого им политического курса.

В ходе телефонного разговора главы двух государств-соседей обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых ранее договоренностей.

Стороны отметили, что регулярные контакты на высшем и межправительственном уровне, в том числе в рамках межправительственной туркмено-казахстанской комиссии и совместного Делового совета, позволяют придать межгосударственному взаимодействию темпы и качество, отвечающие потенциалу двух стран.

В продолжение беседы главы государств высказались за углубление плодотворных отношений в гуманитарной сфере. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, а также подтвердили приверженность двух стран конструктивному взаимодействию в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Нурсултана Назарбаева посетить Туркменистан.

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