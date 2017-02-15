Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили вопросы двустороннего партнерства

Вопросы развития двустороннего партнерства обсудили в телефонном разговоре президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Афганский лидер поздравил главу Туркменистана с победой на президентских выборах, пожелал успехов в работе и выразил признательность за постоянную помощь в укреплении мирной жизни Афганистана.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы торгово-экономическая сфера, ТЭК и электроэнергетика. Предметом отдельного разговора стала практическая реализация проектов строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Главы государств высказались за дальнейшее расширение контактов по линиям образования, науки и культуры. В рамках беседы состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего афганского коллегу посетить Туркменистан.

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