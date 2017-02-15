Президент Украины пригласил главу Туркменистана посетить Киев с официальным визитом

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Украины Петром Порошенко. Украинский лидер поздравил главу Туркменистана с победой на выборах президента страны, пожелав достижения намеченных целей на благо туркменского народа.

Дав высокую оценку туркмено-украинскому диалогу, собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия с учетом достигнутых ранее договоренностей и имеющегося потенциала взаимодействия. Собеседники высказались за дальнейшее расширение контактов в области образования, науки и культуры, а также в сфере спорта и туризма.

В ходе беседы президент Петр Порошенко пригласил туркменского лидера посетить с официальным визитом Украину в любое удобное для него время. Поблагодарив за приглашение, глава Туркменского государства отметил, что и в Туркменистане всегда рады видеть руководителей дружественной страны.

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