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14.02.17 09:34

Президент Туркменистана поздравил президента ФРГ с переизбранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание избранному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в котором выразил пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Германии – прогресса и процветания.

Глава Туркменистана также заверил президента ФРГ в высоком уважении и стремлении к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия в интересах народов обеих стран.

 

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