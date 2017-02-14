Президент Туркменистана поздравил президента ФРГ с переизбранием на пост Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание избранному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в котором выразил пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Германии – прогресса и процветания. Глава Туркменистана также заверил президента ФРГ в высоком уважении и стремлении к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия в интересах народов обеих стран. © TURKMENISTAN.RU, 2017