Международные наблюдатели за выборами президента Туркменистана провели пресс-конференции

Миссии наблюдателей от ШОС, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и СНГ провели итоговые пресс-конференции, посвященные результатам выборов президента Туркменистана.

Главы миссии в своих выступлениях отметили, что подготовка и проведение президентских выборов в Туркменистане прошли в соответствии с национальным законодательством и общепринятыми нормами международного права в области выборов.

Международные наблюдатели отмечали, что национальное избирательное законодательство за последние годы усовершенствовалось. Примером тому служит Избирательный кодекс Туркменистана, соответствующий общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и является достаточной правовой основой для обеспечения свободного и открытого волеизъявления избирателей. Говоря о недостатках, выявленных в ходе голосования, главы миссий отметили, что они носили несущественный характер, в основном технический, и не повлияли на легитимность выборов.

Озвучивая общее мнение наблюдателей, выступавшие подчеркнули, что президентская кампания в Туркменистане прошла с соблюдением норм этики, корректно, в спокойной обстановке. На пресс-конференциях также было отмечено, что туркменский народ проголосовал за стабильность, за тот курс, который проводится нынешним руководством Туркменистана, нацеленный на повышение социального уровня граждан, дальнейший рост национальной экономики.

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