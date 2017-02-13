На брифинге в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане были оглашены предварительные итоги выборов президента Туркменистана.

На брифинг были приглашены корреспонденты зарубежных информационных агентств, электронных, печатных и других средств массовой информации, аккредитованные в Туркменистане, международные наблюдатели, а также руководители и журналисты местных СМИ.

Прежде чем огласить предварительные итоги выборов главы Туркменского государства, председатель Центризбиркома вкратце проинформировал присутствующих о проделанной работе по подготовке и организованному проведению главного политического события года и поблагодарил всех участников избирательного процесса. Особая признательность была высказана в адрес зарубежных гостей за их предложения по совершенствованию избирательного процесса.

Как было подчеркнуто, туркменский народ продемонстрировал сплоченность и единство и сделал важный шаг на пути дальнейшего государственного развития. Как отмечалось, выборы главы государства прошли на высоком организационном уровне.

Оглашая предварительные итоги выборов президента Туркменистана, председатель Центральной избирательной комиссии отметил, что в целом в голосовании приняло участие 97,27 процента избирателей, что свидетельствует о высокой гражданской активности населения, его сознательном стремлении стать непосредственным участником дальнейшего процесса демократических преобразований в Туркменистане.

По предварительным итогам, наибольшее количество голосов избирателей – 97,69 процента – набрал действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Ведется окончательный подсчет голосов избирателей с учетом данных с некоторых избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом, а именно протоколов, которые поступают с задержкой из-за разницы во времени, связанной с нахождением стран в разных часовых поясах. Окончательные результаты голосования будут подведены в ближайшее время и обнародованы.

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