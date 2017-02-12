В России завершилось голосование по выборам президента Туркменистана

На избирательном участке №1 при Посольстве Туркменистана в Российской Федерации 12 февраля состоялось голосование по выборам президента Туркменистана. За час до закрытия избирательного участка общее число проголосовавших составило более 93 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

На избирательном участке №2 при Консульстве Туркменистана в РФ (г. Астрахань) цифра в 90 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей была достигнута уже к 15 часам местного времени.

В участковых избирательных комиссиях идет подсчет голосов, результаты которого будут отправлены в Центризбирком Туркменистана. Согласно Закону о выборах президента Туркменистана, избранным президентом Туркменистана считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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