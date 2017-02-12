Итоговая явка на выборах президента Туркменистана составила 97,27 процентов избирателей

Как сообщает Центризбирком Туркменистана, на завершившихся в Туркменистане выборах президента страны проголосовало 97,27 процентов избирателей.

Из 3 228 866 граждан страны, включенных в списки избирателей, в голосовании приняли участие 3 140 865 человек, проголосовавших на 2587 избирательных участках, 39 из которых находились за рубежом при дипмиссиях Туркменистана.

Начался подсчет голосов, который определит победителя президентских выборов. Победителем будет объявлен кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Центризбирком Туркменистана, в соответствии с законодательством, на основании протоколов избирательных комиссий велаята (области), этрапа (района), города, окружной избирательной комиссии, не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов.

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