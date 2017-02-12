В Москве проходит голосование по выборам президента Туркменистана

На избирательном участке №1 при Посольстве Туркменистана в Российской Федерации проходит голосование по выборам президента Туркменистана. Политическая акция стартовала в 7 утра по московскому времени и будет продолжаться до 19 часов без перерыва.

Для участия в голосовании приглашены все граждане Туркменистана, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие в России. При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Туркменистана. Избирательный участок открыт по адресу: Москва, Филипповский переулок, дом 22.

На избирательном участке в Москве создана торжественная обстановка, звучат национальные мелодии, для гостей предусмотрено угощение. Отмечается большая активность избирателей, значительную часть которых составляют туркменские студенты, обучающиеся в вузах Московского региона. Ход выборов привлек внимание федеральных телевизионных каналов.

Как сообщили московскому корреспонденту Turkmenistan.ru в избирательной комиссии, на 13.00 московского времени к полудню проголосовало почти три четверти зарегистрированных избирателей. Всего в списке – несколько тысяч граждан Туркменистана, состоящих на консульском учете и проживающих в Москве, Московской области и близлежащих регионах Российской Федерации.

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