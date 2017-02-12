На выборах президента Туркменистана к 11:00 проголосовало более половины избирателей

Явка на президентских выборах в Туркменистане на 11:00 по местному времени составила 51,45 процента избирателей. Об этом со ссылкой на Центризбирком Туркменистана сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru. Голосование началось в 07:00 и завершится в 19:00.

В голосовании уже приняли участие кандидаты в президенты, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Всего на высший государственный пост в стране претендуют 9 кандидатов.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Победителем президентских выборов будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно Конституции Туркменистана, президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

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