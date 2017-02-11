В МИД прошла встреча с председателем исполкома СНГ

В МИД Туркменистана прошла встреча с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в туркменскую столицу во главе миссии наблюдателей от СНГ для участия в оценке предстоящих выборов президента Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, главной темой обсуждения стала подготовка к проведению предстоящих в Туркменистане 12 февраля 2017 года выборов президента Туркменистана.

Стороны также обсудили приоритетные направления и перспективы партнерства в рамках СНГ.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества в области обеспечения безопасности, гуманитарной и других сферах.

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