В Туркменистане накануне выборов президента страны наступил «день тишины»

В Туркменистане накануне президентских выборов 12 февраля наступил «день тишины». В соответствии с законодательством агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до выборов.

На пост президента Туркменистана претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Претенденты на высший государственный пост в стране были выдвинуты тремя политическими партиями – Демократической партией, Партией промышленников и предпринимателей и Аграрной партией. Также кандидатов в президенты выдвинули инициативные группы граждан.

Голосование пройдет в воскресенье с 07.00 до 19.00 местного времени. На выборах открыты 2578 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за рубежом. В списки избирателей внесены 3 223 455 человек.

Президентом страны будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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