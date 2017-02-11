В ЦИК Туркменистана состоялась встреча с председателем исполкома СНГ

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов состоялась встреча с председателем Исполнительного комитета – мсполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад в качестве главы миссии СНГ по наблюдению за выборами президента Туркменистана.

Темой обсуждения стали вопросы деятельности миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли более 70 представителей стран Содружества – парламентарии, общественные деятели, дипломаты, а также представители Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентского собрания Белоруссии и России, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

Как отмечалось на встрече, за прошедшие годы избирательное законодательство Туркменистана претерпело существенные изменения в сторону большей открытости, гласности, демократичности и полностью соответствует общепризнанным нормам международного права.

Так, впервые правом выдвижения кандидатов в президенты воспользовались три политические партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Еще шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан.

Всем претендентам были предоставлены равные возможности в вопросах предвыборной агитации, а для национальных и международных наблюдателей были созданы необходимые условия для работы.

Осуществляя мониторинг выборов, наблюдатели от СНГ провели ряд встреч, в том числе с руководством Центризбиркома, МИД, Демпартии Туркменистана, доверенными лицами ряда кандидатов, а также ознакомились с деятельностью участковых избирательных комиссий в ряде регионов Туркменистана.

По мнению Сергея Лебедева, в целом избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне. Глава миссии СНГ также отметил, что свои окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.

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