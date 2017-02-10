Стартовала волонтерская программа «Ашхабад-2017»

В отеле «Спорт», входящем в структуру столичного Олимпийского городка, состоялось торжество по случаю начала волонтерской программы «Ашхабад-2017».

В соответствии с этой программой будет проводиться регистрация волонтеров на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре этого года. Эта программа позволит студентам учебных заведений подавать свои анкеты на электронную регистрацию для вступления в ряды добровольных помощников на предстоящих играх.

В ходе мероприятия была отмечена значимость волонтерской работы в проведении подобных масштабных событий и охарактеризованы основные направления подготовки волонтеров. Выступившие отметили, что для отбора добровольных помощников Азиады было проведено множество конкурсов, и организованы курсы по изучению иностранных языков. Также для получения необходимых практических навыков будущие волонтеры принимали участие в проводимых в Ашхабаде международных соревнованиях.

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