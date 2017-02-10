Президент Туркменистана проинспектировал ход строительства главного стадиона Олимпийского городка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил столичный Олимпийский городок и проинспектировал строительство главного стадиона V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Глава государства, осмотрев строящуюся арену с трибунами на 45 тысяч зрительских мест, дал поручение подготовить и издать на разных языках различные путеводители, карманные справочники, информационные буклеты и брошюры, содержащие сведения о культурных традициях туркменского народа, особенностях художественного творчества, отраженных в символике Азиады-2017, архитектурном декоре Олимпийского города и всей столицы Туркменистана.

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