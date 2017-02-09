Туркменистан с начала года демонстрирует экономический рост

Все отрасли экономики Туркменистана перевыполнили экономические задания за январь 2017 года. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, это отмечалось на заседании туркменского правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за январь.

Так, предприятиями туркменского ТЭК план по добыче нефти и газового конденсата выполнен в январе на 108 процентов, а по переработке углеводородного сырья – на 107,6 процента.

Перевыполнены также плановые задания по выпуску ряда нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина – на 7,6 процента, дизельного топлива – на 9,8 процента, полипропилена – на 2,6 процента.

Повысил показатели и промышленный сектор туркменской экономики. Производственные планы за январь 2017 года перевыполнили предприятия Министерства промышленности Туркменистана, Министерства текстильной промышленности, государственного объединения «Туркменхалы» («Туркменковер»), государственного концерна «Туркменхимия» и Государственного комитета рыбного хозяйства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам заседания правительства выразил удовлетворение результатами социально-экономического развития страны в первом месяце 2017 года и отметил необходимость принятия комплексных мер для сохранения поступательной динамики экономического развития государства.

Глава государства поручил соответствующим руководителям увеличить выпуск экспортно-ориентированной продукции и товаров импортозамещения за счет модернизации и диверсификации перерабатывающих предприятий, в том числе и предприятий негосударственного сектора.

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