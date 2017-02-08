В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Бангладеш

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Маджбуром Рахманом Буяном, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной областях. В числе важных отраслей партнерства были названы электроэнергетика, транспорт, нефтехимия, сельское хозяйство и текстильная промышленность.

Стороны уделили особое внимание вопросам подготовки очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Обсуждая повестку дня предстоящих консультаций, стороны отметили, что в нынешнем году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Бангладеш.

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